"ليس لاعبا فقط".. فابريجاس ينتقل رسميا لكومو الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن نادي كومو الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، عن التعاقد مع الإسباني سيسك فابريجاس، في صفقة انتقال حر.

وأكد النادي في بيان له أن التعاقد مع سيسك فابريجاس، سيمتد لمدة موسمين، ولم يتم الكشف عن القيمة المالية.

وقال فابريجاس في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أنا هنا لأخذ كومو والصعود لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، إدارة النادي عرضت علي مشروع كبير للنهوض بالنادي خلال السنوات القادمة، وأنا وافقت على الفور".

وقال دينس وايز الرئيس التنفيذي لفريق كومو خلال المؤتمر ذاته: "سيسك فابريجاس لن يرتبط بعقد كونه لاعب داخل النادي فقط، ولكنه سيشتري أسهم داخل النادي، وسيصبح شريكا أساسيا في النادي لسنوات قادمة".