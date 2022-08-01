مصدر لـ "الخليج 365 " : مغربي ضمن خطط الأهلي لتعويض رحيل بانون

محمد اسماعيل - القاهرة - ت إدارة الأهلي أكثر من خطة لدعم دفاع الفريق في الموسم الجديد بعد رحيل بدر بانون مدافع الفريق المغربي في إنتظار الكلمة الأخيرة من البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق.

ورحيل بانون إلى نادي قطر القطري بعد فترة غياب طويلة بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ثم رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة الاكتفاء بمشواره مع الأهلي.

وقال مصدر لـ "الخليج 365 " إن إدارة الفريق وضعت محمد مغربي على رأس الترشحات للعودة إلي الفريق في حالة عدم التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ويلعب مغربي على سبيل الإعارة لنادي تبليتسه التشيكي بعد ظهوره بصورة مميزة مع الفريق الأول للأهلي في كأس الرابطة ومواجهة مونتيري المكسيكي في مونديال الأندية.

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الأهلي يسعى للتعاقد مع مدافع محلي لدعم الفريق وهي الخطة الرئيسية للعمل نافياً في الوقت نفسه الدخول في مفاوضات مع مصطفى الزناري مدافع الجيش.

وأوضح المصدر أن الخطة البديلة التي وضعت في حالة عدم التعاقد مع صفقة جديدة في الدفاع هي قطع إعارة مغربي وإعادته للفريق .

وأنهى المصدر مشدداً على أن إدارة الكرة بالأهلي تنتظراً تقريراً من سواريش حول هذا الأمر وأن المدير الفني حسب القواعد المعمول بها داخل جدران النادي سيكون صاحب القرار النهائي .

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو المقرر لها بعد غد الاربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري وسط غيابات وإصابات بالجملة.