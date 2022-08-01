أرجنتيني يبلغ 32 عامًا.. الأهلي السعودي يبرم صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن النادي الأهلي السعودي، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، ضم الجناح الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي استعدادا للموسم الجديد، الذي سيسعى خلاله الفريق للعودة سريعا إلى دوري المحترفين.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"الأرجنتيني ليساندرو ألزوجاراي أهلاويا حتى عام 2023 مع أفضلية التجديد لموسم آخر".

ويسعى الأهلي برئاسة ماجد النفيعي للعودة للمنافسة مرة أخرى بدوري كأس محمد بن سلمان المحترفين، بعد أن قضى موسما مخيبا للأمال، حيث هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعدما حصد 32 نقطة فقط واحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

وينضم ليساندرو ألزوجاراي، 32 عاما، إلى الأهلي قادما من كاتوليكا الإكوادوري، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 20ر1 مليون يورو.

وكان الأهلي قد أعلن مؤخرا أيضا ضم المهاجم التونسي يوسف العبدلي قادما من الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي بعقد يمتد لموسمين بجانب وصول الحارس البرازيلي رينان ريبيرو قادما من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، حيث وقع عقود انضمامه لموسم واحد مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.

وقرر الأهلي الحفاظ على المدرب روبرت سيبولدي بجانب تمديد عقود لاعبيه هيثم عسيري وزياد الجهني حتى 2026 ومحمد المجحد حتى 2025.