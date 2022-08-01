مدرب منتخب الشباب: الجيل الحالي قادر على تكرار نجاحات حسن شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمود جابر، مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، أن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الأول، وجيسوالدو فيريرا، نظيره في الزمالك، يتابعان لاعبيه أثناء مشاركتهم في بطولة كأس العرب للشباب، المقامة حاليا في السعودية.

منتخب مصر للشباب ضرب موعدا مع الجزائر في الدور نصف النهائي للبطولة العربية، بعد تغلبه على المغرب في ربع النهائي.

وقال جابر في تصريحات لبرنامج "في الملعب وانت سايق" على إذاعة "ميجا إف إم": "واجهنا بعض الصعوبات أثناء التحضير للبطولة العربية بسبب إقامتها بالتزامن مع الاختبارات الدراسية، لدينا 6 لاعبين في الثانوية العامة وباقي المجموعة يدرسون في الجامعة".

وأضاف: "بعد أول مباراة في البطولة قلت للاعبين إن هذا ليس مستوانا المعتاد لكن التطور سيأتي مع الوقت وقد كان".

وتابع: "وصلتني معلومة أن روي فيتوريا يضع عينه على أربعة لاعبين في منتخب الشباب لبحث إمكانية ضمهم للمنتخب الأول ولم يذكر لاعبين بعينهم، قمت باستغلال هذا الأمر لتحفيز اللاعبين وأخبرتهم أن هذا العدد قليل وأن قائمة المطلوبين من قبل فيتوريا يجب أن تضم عددا أكبر".

وأردف: "جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك قام بمتابعة لاعبي منتخب الشباب وشاهد المباريات التي لعبناها، القائمة تضم أربعة لاعبين من الفريق الأبيض ثلاثة منهم يشاركون بشكل أساسي".

واستمر: "هذه البطولة فرصة للاعبين لجذب انتباه الأندية، وأنا أعلم أن الأهلي والزمالك يتابعان لاعبي منتخب الشباب، وأعتقد أن الجيل الحالي من لاعبي منتخب الشباب قادر على تكرار نجاحات منتخب مصر مع حسن شحاتة ".

وأكمل: "غياب بعض اللاعبين الأساسيين لظروف مختلفة مثل الإصابة أو المشاركة مع النادي في الدوري فتح الباب أمام ضم وجوه جديدة والحمد لله تمكنوا من النجاح".

وفي ختام تصريحاته قال محمود جابر، والد عمر جابر لاعب بيراميدز: "لم أكن أعلم أن هناك مباراة بين الزمالك وبيراميدز اليوم، نركز على مهمتنا مع المنتخب والمباراة المرتقبة أمام الجزائر".