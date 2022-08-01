شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أبو جريشة: فوز إيسترن كومبانى والمحلة صعّب مهمة الإسماعيلى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح أبو جريشة، نجم الإسماعيلي السابق، أن الإسماعيلي يسعى لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط، عندما يلتقى بعد قليل مع المقاصة فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

وقال محمد صلاح، فى تصريحات للاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، "فوز إيسترن كومباني على سيراميكا وفوز غزل المحلة على سموحة صعب من مهمة الإسماعيلي أمام المقاصة لأنهم اشعلوا الصراع وأصبحت النقاط قريبة، والفوز النهاردة هيبعد الإسماعيلي شوية عن المنطقة الخطرة".

وأضاف أبو جريشة، "الإسماعيلي فى المباراة الماضية أثبت أنه يمتلك لاعبين كبار قادرين على قيادة الدراويش لبر الأمان، ومستوى المقاصة يقلق أي فريق خاصة بعد الأداء الجيد أمام الأهلى.

ويسعى الإسماعيلى لمواصلة صحوته بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الجونة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما باستاد خالد بشارة فى مدينة الغردقة بالجولة السابعة والعشرين للدوري.

فيما وقع مصر المقاصة فى فخ النادي الأهلي بآخر مباراة للفريق الفيومي بهدف دون رد، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.