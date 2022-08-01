شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة مصر المقاصة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد العاطي "دونجا"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، لتشكيل فريقه الأساسى بعد غياب طويل دام 137 يومًا، وذلك لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري العام، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب مع الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري فى الأسبوع الـ 13 من عمر المسابقة المحلية التى تعرض فيها للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمباراة اليوم على النحو التالي..

حارس مرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

خط الوسط .. محمود عبد العاطي " دونجا " – محمد مخلوف

أمامهما .. أحمد مصطفى – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم .. محمد الشامي

وعلى مقاعد البدلاء.. أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد نصر وعمر الوحش وحسن ياسين ومحمد بن خماسه ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وخالد النبريصي

وتم استبعاد كمال السيد ومحمد بيومي من قائمة الفريق النهائية.