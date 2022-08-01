شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

12 مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى منذ صعود بيراميدز تحت مسمى الأسيوطى موسم 2014 – 2015، بجانب مباراة فى نهائى كأس مصر 2019، وحقق الأبيض الفوز فيها بثلاثية نظيفة، وخاض الزمالك 4 مباريات أمام بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطى"، و8 مباريات بمسماه الجديد الذى بدأ به موسم 2018-2019.

الأرقام تبرز تفوق الزمالك الكبير بـ8 انتصارات و20 هدفاً مقابل فوز وحيد و10 أهداف لبيراميدز، فيما حضر التعادل بينهما ثلاث مرات، الأولى بنتيجة (3 – 3) فى الدور الأول الموسم قبل الماضى، والثانية فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بنتيجة 1/1، والثالثة فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى بنتيجة 1/1 أيضاً.



تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت فى الجولة 13 موسم 2014 – 2015 وتفوق الزمالك (3 – 1) وسجل أحمد على كامل وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك، بينما أحرز النيجيري برنس نانا هدف الأسيوطي الوحيد.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.