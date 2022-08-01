شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يحفز صانع ألعاب الدراويش قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسني عبد ربه، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعا تحفيزيا مع أحمد مدبولي لاعب الفريق، على هامش وصول الدراويش إلى ملعبه استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

ويستضيف الإسماعيلي الفريق الفيومي فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

ويتطلع جهاز الدراويش لعقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه من أجل ضمان تقديمهم قصارى جهدهم في المباريات، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على نتائج الفريق.

ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته بعدما فاز على الجونة بثلاثية نظيفة فى المباراة الأخيرة، ليبتعد عن منطقة لا تليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.