شكرا لقرائتكم خبر عن توأمة وتعاون مشترك بين مصر والإمارات فى القوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور علاء جبر، رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة فى إطار توطيد العلاقات بين الاتحادين. وقال جبر، إن الاتحاد المصرى للقوس والسهم حريص على أهمية التعاون المشترك بين الاتحادين، ووضع خطط للتطوير والارتقاء بالمستوى الفني للعبة، وتم تبادل الأفكار والرؤى المستقبلية لتحقيق التنافس والتطوير فى رياضة القوس والسهم وإقامة البطولات المشتركة وتحقيق متطلبات اللاعبين واللاعبات للاشتراك في المنافسات الدولية في كل من البلدين الشقيقين.

وأشار رئيس القوس والسهم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل التعاون مع الاتحاد الإماراتى فى تبادل الخبرات على المستوى التدريبى عن طريق تنظيم دورات تدريبية للتهوض برياضة القوس والسهم.

وكان نادى الصيد قد حصد لقب كأس مصر بنسخته الأخيرة عقب الحصول على المراكز الأولى بمنافسات البطولة.