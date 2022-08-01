شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن تحقيق الفوز الثالث أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم فى الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، فى التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدفاً، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.

تٌعد مباراة اليوم هى المباراة الثالثة التي تجمع جوسفالدو فيريرا أمام بيراميدز، حيث سبق وواجه الفريق السماوى مرتين قبل مواجهة الليلة، الأولى بمسماه القديم "الأسيوطى" والثانية بمسماه الجديد.

أول مواجهة جمعت فيريرا مع بيراميدز "الأسيوطى سابقا" كانت موسم 2014/2015، فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

أما المواجهة الثانية فكانت أمام بيراميدز فى أبريل 2022 بالجولة الحادية عشرة من النسخة الحالية من بطولة الدورى وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.