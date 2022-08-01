شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى ومحمد عواد وجهاً لوجه قبل مباراة بيراميدز والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التاسعة مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، وسيلعب فيه ثنائي حراسة المرمى فى الفريقين الدور الأبرز فى تحديد الفائز بالمباراة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا صدارة الدورى برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدفاً، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.

وجاءت أبرز أرقام محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز، في الموسم الجاري كالتالي:

محمد عواد

السن: 30 سنة

شارك في: 14 مباراة

حافظ على نظافة شباكه فى: 7 مباريات

استقبل: 10 أهداف

أحمد الشناوي

السن: 31 سنة

شارك في: 6 مباريات

حافظ على نظافة شباكه فى: 4 مباريات

استقبل: 3 أهداف.