صحيفة ألمانية: 3 أندية تراقب وضع مرموش مع فولفسبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية ألمانية، أن هناك 3 أندية تتنافس من أجل الحصول على خدمات النجم المصري عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني.

ووفقاً لصحيفة "كيكر" الألمانية، فإن فريق فولفسبورج الألماني لم يقدم عرضاً لعمر مرموش لتمديد عقده الذي ينتهي في 2023 حتى الآن.

وقالت الصحيفة، أن نيكو كوفاتش المدير الفني لفولفسبورج، لا يريد إحداث تغيير في الفريق، ومن المتوقع أن يبقى النجم المصري لفترة أطول في الفريق الألماني.

ومن جانبه، قال يورج شمادتك المدير العام للنادي الألماني في تصريحات سابقة: "نحن على تواصل كامل مع مستشاري عمر من أجل تمديد عقده".

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن أندية برينتفورد الإنجليزي، نوتنجهام فورست الإنجليزي وإسبانيول الإسباني، تتنافس على ضم مرموش.