تقارير تكشف أبرز مشكلة تواجه مصطفى محمد في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الجديد، يواجه صعوبات بالتأقلم مع أجواء فرنسا، ما دفعه لاتخاذ قرار مفاجئ.

وانتقل مصطفى محمد من جالاتا سراي التركي إلى صفوف نانت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وخاض مصطفى محمد أولى مبارياته الرسمية مع نانت أمس الأحد ضد باريس سان جيرمان في بطولة كأس السوبر الفرنسي، حيث خسر الفريق الأصفر بنتيجة 0-4، بعدما أكمل الدقائق العشر الأخيرة منقوصًا.

وشارك مصطفى محمد كبديل في المباراة عند الدقيقة 64، ولمس الكرة 6 مرات فقط خلال 26 دقيقة، ومرر 3 تمريرات، وفاز بكرة هوائية واحدة، وحصل على تقييم 6.5 من 10 من شبكة "سوفا سكور" المتخصصة.

وأشارت صحيفة "ليكيب" ذائعة الصيت إلى أن مصطفى محمد يواجه صعوبات في التأقلم على العيش في فرنسا، لذلك قرر اصطحاب أسرته معه إلى هناك.

ويحل نانت ضيفًا على أنجيه يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الفرنسي.