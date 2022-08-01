نونيز: الأسابيع الأولى كانت صعبة في ليفربول.. وصلاح ساعدني على الانسجام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد داروين نونيز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح زميله في الفريق، ساعده على الانسجام مع الفريق منذ انضمامه مطلع هذا الموسم.

وقال نونيز في تصريحات نشرتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "الأسابيع الأولى كان بها بعض التوتر، كان من الصعب حقًا التعود مع الفريق في البداية".

وأضاف: "ولكن مع مرور الوقت، جعلوني أشعر بالراحة، لقد تحدثت مع صلاح ولقد ساعدني كثيرًا".

وأكمل: "من الصعب حقًا الانضمام إلى نادٍ كبير مثل ليفربول وعدم الشعور بهذا الضغط، وشعرت بذلك".

وتحدث نونيز عن تسببه في ركلة الجزاء: "كان أول ظهور لي شيئًا جميلًا، بدأ الأمر مع صلاح، كنت أعلم أنه سوف يمر وأعلم أنه سوف يراني ويضع الكرة على رأسي، لذلك ذهبت إلى القائم البعيد ولعبت الكرة برأسيه تجاه الجانب الآخر، واصطدمت الكرة بيد روبن دياز".

واختتم لاعب ليفربول: "في الدقيقة الأخيرة، علمت أن روبيرتسون سيعيدها، لذا ركضت للتو في منطقة الجزاء ولحسن الحظ نجحت في التسجيل".