أسوان يعلن ضم إبراهيم عايش لاعب وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أعلن نادي أسوان الصاعد حديثاً للدوري المصري للموسم المقبل، عن التعاقد مع إبراهيم عايش لاعب وسط فريق وادي دجلة، ضمن خطة تدعيمات الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع صاحب الـ٢٣ عاماً على عقود انتقاله لفريق أسوان بعقد يمتد لمدة موسمين.

ويختتم اليوم فريق اسوان تدريباته بمعسكر القاهرة على أن ينتقل الى المرحلة الثانية من خطة الاعداد بمعسكر جديد بالاسكندرية غدا الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الفريق الجنوبي قد نجح في ضم كلا من المهاجم الجابوني ماليك ايفونا والحارس محمد عصام الغندور ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والمغربي أحمد بلحاج لاعب سرقسطة الإسباني السابق، بالإضافة الى لاعب الوسط يوسف أحمد حسن.