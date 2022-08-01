كوندي يوضح أسباب انتقاله إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف جول كوندي مدافع برشلونة الجديد عن تمسك تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا بضمه إلى فريقه، مشيرا إلى أنه يتطلع للتطور واكتساب الخبرة عن طريق اللعب مع الفريق الكتالوني.

برشلونة أعلن مؤخرا تعاقده مع كوندي (23 عاما) قادما من إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد منافسة شرسة مع تشيلسي.

وقال كوندي أثناء تقديمه كلاعب جديد في برشلونة: "كان كل شيء شديد الانسيابية، لطالما شعرت برغبة تشافي في التعاقد معي، لقد أرادني حقا أن آتي إلى هنا".

وأضاف المدافع الفرنسي: "كان هذا مهما جدا بالنسبة لي، لأنها مرحلة مهمة جدا في مسيرتي المهنية، لقد طلب مني الالتزام، وأنا أعلم جيدا إلى أين أنا ذاهب".

وتابع: "معرفتي بالدوري الإسباني ستجعل الأمر أسهل، لكن الشيء المهم هو التكيف مع أسلوب برشلونة والتعرف على زملائي الجدد".

واستمر: "أنا هادئ، لقد جئت للتطور هنا لأنني ما زلت صغيرا في السن وسأفعل ما يطلبه مني المدرب، والمنافسة على المركز الأساسي أمر جيد".

وأتم: "هناك لاعبون موهوبون للغاية في برشلونة وبالنسبة لي فقد جئت للمساهمة بأشياء كثيرة، أنا سعيد جدا لأنني سألتقي مرة أخرى مع عثمان (ديمبلي)، الذي أعرفه جيدا من لعبنا معا في منتخب فرنسا".