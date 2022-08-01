التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستعد بيراميدز لخوض مباراة قوية أمام الزمالك، مساء اليوم الإثنين، في قمة الجولة 28 من دوري we المصري.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

الزمالك يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز في الوصافة.

وعلم مراسل يلا كورة أن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز استقر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي

وسط الهجوم: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي