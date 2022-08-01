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التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستعد بيراميدز لخوض مباراة قوية أمام الزمالك، مساء اليوم الإثنين، في قمة الجولة 28 من دوري we المصري.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

الزمالك يحتل حاليا صدارة ترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز في الوصافة.

وعلم مراسل يلا كورة أن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز استقر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي

وسط الهجوم: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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