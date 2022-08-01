إعلان مواعيد مسابقات الأندية الآسيوية لموسم 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على روزنامة المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023 / 2024، وذلك بعد قرار تغيير مواعيد بطولات الأندية لتقام من فصل الخريف إلى الربيع، بدلا من المواعيد السابقة حيث كانت تقام من فصل الربيع إلى الخريف.

وتنطلق دوري أبطال آسيا في نسخة 2023 / 2024 اعتبارا من الدور التمهيدي الأول في الثامن من أغسطس 2023، في حين تقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2023.

وفي المقابل، تقام مباريات الأدوار الإقصائية في الفترة من 12 فبراير إلى 24 أبريل 2024، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024.

وفيما يلي مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 حسب ما ذكره الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الإثنين:

- الدور التمهيدي الأول: 8 أغسطس 2023.

- الدور التمهيدي الثاني: 15 و22 أغسطس 2023.

- دور المجموعات - الجولة الأولى: الغرب يومي 18 و19 سبتمبر 2023، الشرق يومي 19 و20 سبتمبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الثانية: الغرب يومي 2 و3 أكتوبر 2023، الشرق يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الثالثة: الغرب يومي 23 و24 أكتوبر 2023، الشرق يومي 24 و25 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الرابعة: الغرب يومي 6 و7 نوفمبر 2023، الشرق يومي 7 و8 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الخامسة: الغرب يومي 27 و28 نوفمبر 2023، الشرق يومي 28 و29 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة السادسة: الغرب يومي 11 و12 ديسمبر 2023، الشرق يومي 12 و13 ديسمبر 2023.

- دور الـ16 - الذهاب: الغرب يومي 12 و13 فبراير 2024، الشرق يومي 13 و14 فبراير 2024.

- دور الـ16 - الإياب: الغرب يومي 19 و20 فبراير 2024، الشرق يومي 20 و21 فبراير 2024.

- دور الثمانية - الذهاب: الغرب يومي 4 و5 مارس 2024، الشرق يومي 5 و6 مارس 2024.

- دور الثمانية - الإياب: الغرب يومي 11 و12 مارس 2024، الشرق يومي 12 و13 مارس 2024.

- قبل النهائي - الذهاب: الغرب يوم 16 أبريل 2024، الشرق يوم 17 أبريل 2024.

- قبل النهائي - الإياب: الغرب يوم 23 أبريل 2024، الشرق يوم 24 أبريل 2024.

- النهائي - الذهاب: 11 مايو 2024

- النهائي - الإياب: 18 مايو 2024

في المقابل تنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لنسخة 2023 / 2024 من خلال الدور التمهيدي في الأول من أغسطس 2023، وتقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 18 سبتمبر إلى 14 ديسمبر، ويقام قبل نهائي المناطق خلال شهر فبراير 2024، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 5 مايو 2024.

وفيما يلي مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2023 / 2024:

- الدور التمهيدي الأول - الذهاب: 1 و2 أغسطس 2023.

- الدور التمهيدي الأول - الإياب: 8 و9 أغسطس 2023.

- الدور التمهيدي الحاسم - الذهاب: 15 و16 أغسطس 2023.

- الدور التمهيدي الحاسم - الإياب: 22 و23 أغسطس 2023.

- دور المجموعات - الجولة الأولى: الغرب والجنوب يومي 18 و19 سبتمبر 2023، آسيان والشرق والوسط يومي 20 و21 سبتمبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الثانية: الغرب والجنوب يومي 2 و3 أكتوبر 2023، آسيان والشرق والوسط يومي 4 و5 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الثالثة: الغرب والجنوب يومي 23 و24 أكتوبر 2023، آسيان والشرق والوسط يومي 25 و26 أكتوبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الرابعة: الغرب والجنوب يومي 6 و7 نوفمبر 2023، آسيان والشرق والوسط يومي 8 و9 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة الخامسة: الغرب والجنوب يومي 27 و28 نوفمبر 2023، آسيان والشرق والوسط يومي 29 و30 نوفمبر 2023.

- دور المجموعات - الجولة السادسة: الغرب والجنوب يومي 11 و12 ديسمبر 2023، آسيان والشرق والوسط يومي 13 و14 ديسمبر 2023.

- قبل نهائي منطقة آسيان: 5 و6 فبراير 2024.

- قبل نهائي الغرب - الذهاب: 12 و13 فبراير 2024.

- قبل نهائي الغرب - الإياب: 19 و20 فبراير 2024.

- نهائي منطقة آسيان: 22 فبراير 2024.

- نهائي منطقة الوسط - الذهاب: 14 فبراير 2024.

- نهائي منطقة الوسط - الإياب: 21 فبراير 2024.

- نهائي منطقة الجنوب - الذهاب: 13 فبراير 2024.

- نهائي منطقة الجنوب - الإياب: 20 فبراير 2024.

- نهائي منطقة الغرب - الذهاب: 16 أبريل 2024.

- نهائي منطقة الغرب - الإياب: 23 أبريل 2024.

- قبل نهائي المناطق - الذهاب: 6 و7 مارس 2024.

- قبل نهائي المناطق - الإياب: 13 و14 مارس 2024.

- نهائي المناطق - الذهاب: 17 أبريل 2024.

- نهائي المناطق - الإياب: 24 أبريل 2024.

- نهائي كأس الاتحاد الآسيوي: 5 مايو 2024.

وجرى المصادقة على استبعاد قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حال تعادل الفريقين، وبدلا منها، جرى اعتماد خوض وقت إضافي وكذلك ركلات الترجيح عند الحاجة من أجل تحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب.

وسيجرى تطبيق هذا الأمر في مسابقات الأندية اعتبارا من موسم 2023 / 2024.