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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على طلب غريب من قبل مشجع، أثناء احتفالات "الريدز" بتتويجه بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي.

وطلب أحد المشجعين، بعد انتهاء مراسم توزيع الميداليات وتسليم كأس الدرع الخيرية للاعبي ليفربول، من كلوب أثناء الاحتفال مع لاعبيه والجماهير، بالتوقيع على الوشم الذي رسمه على ساقه، وذلك وفقا للصفحة الرسمية لكأس الاتحاد الإنجليزي، والفيديو المنشور.

ووافق كلوب على الطلب الغريب وقام بالتوقيع على ساق المشجع في لقطة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل البعض يصف ما حدث بأنه أغرب توقيع قام به المدرب الألماني لأحد المشجعين على مدار تاريخه التدريبي.

المدير الفني لفريق ليفربول يوافق على طلب غريب من قبل مشجع



وتوج ليفربول بكأس الدرع الخيرية، بعد انتظار طويل دام 16 عاما، عقب فوزه على مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب "كينغ باور" معقل نادي ليستر سيتي.

ودخل يورغن كلوب قائمة المدربين القلائل الذين استطاعوا قيادة فريق ليفربول لتحقيق كل الألقاب الممكنة منذ توليه مهمة تدريب "الريدز" في 2015.

صنع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الحدث بعد تتويج فريقه بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

ونجح ليفربول في التتويج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية عقب فوزه المثير على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضي على ملعب "كينج باور" معقل ليستر سيتي.

وبعد الانتهاء من مراسم تتويج ليفربول بدرع البطولة، ذهب كلوب مع لاعبيه للاحتفال مع الجماهير، لكن أحد المشجعين تقدم بطلب غريب للمدرب الألماني.

وبحسب الصفحة الرسمية لكأس الاتحاد الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن هذا المشجع طلب من كلوب التوقيع على الوشم الذي رسمه على ساقه.



كلوب وافق وقام بالتوقيع في لقطة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل البعض يصف ما حدث بأنه أغرب توقيع قام به المدرب الألماني لأحد المشجعين على مدار تاريخه التدريبي.

يذكر أن ليفربول توج بلقب الدرع الخيرية لأول مرة بعد غياب 16 عاما، كما أن كلوب بات من المدربين القلائل الذين استطاعوا قيادة الفريق لتحقيق كل الألقاب الممكنة مع "الريدز" منذ توليه المسؤولية في 2015.



سيظل اسم الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول محفورا في ذاكرة جماهير "الريدز"، حيث بات في نظر الكثير منها أعظم من درب هذا الفريق.

و السبت، سطر كلوب تاريخا جديدا مع ليفربول، بعدما قاده لتحقيق لقب الدرع الخيرية بعد غياب 16 عاما، منذ آخر مرة فاز بالبطولة الإنجليزية في 2006.

وكانت جماهير ليفربول محقة حينما كانت متفائلة بصورة كبيرة، عند تولي كلوب مسؤولية تدريب الفريق في أكتوبر/ تشرين الثاني 2015 خلفا للأيرلندي الشمالي برندان رودجرز

وظلت جماهير ليفربول على هذا التفاؤل، رغم حقيقة أن الفريق فشل خلال الموسم الأول له مع كلوب في احتلال أي مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

ولكن بدأ كلوب منذ صيف 2016 في تغيير جلد الفريق بشكل كامل، وقام بصفقات قوية كان في مقدمتها السنغالي ساديو ماني.

موسم 2016-2017، شهد عودة ليفربول للمشاركة في البطولات القارية من بوابة دوري أبطال أوروبا، ليواصل كلوب نهضته بصفقات نارية يتقدمها المصري محمد صلاح وذلك في يوليو/ تموز 2017.

صفقة صلاح تحديدا مع استقدام الهولندي فيرجيل فان دايك في يناير/ كانون الثاني 2018، من العوامل المؤثرة في مشروع كلوب داخل ليفربول، حيث وصل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسره ضد ريال مدريد 1-3.

واصل كلوب رحلة البناء واستقدم المزيد من الصفقات وعلى رأسها الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ليصبح ليفربول قوة كبيرة على الصعيدين الإنجليزي والأوروبي.

استطاع ليفربول في موسم 2018-2019، أن ينافس بقوة على مختلف الألقاب، ونجح في حصد أولى بطولاته مع كلوب، وهنا الحديث عن دوري أبطال أوروبا.

فضلا عن ذلك، ظل ليفربول في هذا الموسم منافسا شرسا على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك حتى الأمطار الأخيرة من الموسم رفقة البطل مانشستر سيتي.

وفي الموسم التالي 2019-2020، والذي يعرف بأنه موسم فيروس كورونا، نجح كلوب في قيادة ليفربول للتتويج بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والأهم لقب البريميرليج لأول مرة في تاريخ النادي بعد غياب 30 عاما.

ورغم أن موسم 2020-2021، لم يكن جيدا لليفربول، لكن الجماهير ظلت على عهدها مع كلوب، والذي نجح في الموسم الذي يليه في التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة، فضلا عن المنافسة على لقب البريميرليج والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

واليوم، واصل كلوب كتابة التاريخ، وحقق كل الألقاب الممكنة مع ليفربول، وذلك عقب تتويج الفريق بالدرع الخيرية.

وخلال 7 سنوات هي عمر توليه تدريب ليفربول، استطاع كلوب قيادة الفريق لتحقيق 7 ألقاب محتلفة.