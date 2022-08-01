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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ستكون الأنظار متجهة بعد ساعات للمباراة المرتقبة التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز.



يستضيف الزمالك، نظيره بيراميدز مساء يوم الإثنين في الجولة رقم 28 من الدوري المصري.

وتنطلق المواجهة في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.



تستحوذ قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق نقل كافة بطولات كرة القدم المصرية لموسم 2021-2022.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري هي "أون تايم سبورتس 1".

تتواجد قنوات "أون تايم سبورتس" على القمر الصناعي نايل سات، علما بأن تردد قناة أون تايم سبورتس 1 هو:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5



يخوض الزمالك مباراة نارية أمام نظيره بيراميدز في قمة الجولة 28 من الدوري المصري، والتي ستكون حاسمة بشكل كبير لمسار لقب الموسم الحالي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، فيما يأتي خلفة بيراميدز بـ59 نقطة.



ويدخل الزمالك المواجهة باحثا عن الفوز وتوسيع الفارق مع أقرب منافسية، فيما يأمل بيراميدز في تحقيق الفوز وتقليص الفارق معه من أجل التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - محمود الونش - حمزة المثلوثي

خط الوسط: سيد نيمار - إمام عاشور - روقا

خط الهجوم: شيكابالا - زياد الجزيري - أحمد سيد زيزو



تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حسين السيد - علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر

خط الوسط: إيريك تراوري - نبيل دونجا - وليد الكرتي

خط الهجوم: رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف - عبدالله السعيد



يستضيف الزمالك نظيره بيراميدز مساء الإثنين 1 أغسطس/ آب 2022 في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

وتنطلق المواجهة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.



تبث منافسات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية بشكل حصري.

من المقرر أن تخصص شبكة قنوات أون تايم سبورت المعلق المخضرم مدحت شلبي للتعليق على مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناتها الصوتية الأولى، فيما يعلق عليها حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية.



تقام اليوم الإثنين 1 أغسطس/ آب 2022 عدة مباريات مهمة على صعيد البطولات العربية.

وفي الدوري المصري، لا صوت يعلوا فوق صوت اللقاء المنتظر بين الزمالك وبيراميدز، ضمن الجولة رقم 28 من المسابقة.



لقاء الزمالك وبيراميدز هذه المباراة قد تحدد بشكل كبير هوية بطل النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري.

وضمن نفس الجولة، يحل الجونة ضيفًا على البنك الأهلي، فيما يستضيف الإسماعيلي نظيره مصر المقاصة.



الدوري القطري في الموسم الجديد 2022-2023، سينطلق اليوم الإثنين، وذلك بشكل مبكر بسبب استضافة "الدوحة" لنهائيات كأس العالم 2022 بشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري القطري بمواجهة بين السد ونادي المرخية، ثم يواجه الأهلي نظيره أم صلال.

يشهد الموسم الحالي من الدوري المصري منافسة ثلاثية على لقب المسابقة بين الزمالك، بيراميدز والأهلي.

ويتواجد الفارس الأبيض في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، ويليه بيراميدز بـ59 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث بواقع 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.



وتأزمت الأمور أكثر وأكثر للمارد الأحمر منذ رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حيث لا يزال المدرب الجديد البرتغالي ريكاردو سواريس يعاني كثيرًا، وزادت الأمور تعقيدًا بسبب كثرة الإصابات التي تضرب لاعبي القلعة الحمراء.

وكانت آخر أزمات الأهلي تعادله سلبيا، مساء السبت، مع المقاولون العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة رقم 21 للدوري المصري.



بينما على الجانب الآخر، فإنه إذا تمكن الزمالك من الفوز في مباراته القادمة أمام بيراميدز، فإنه سيصبح قريبا للغاية من الظفر مجددا بلقب الدوري المصري.

وستكون هذه المرة الأولى التي يحتفظ فيها الزمالك بلقب الدوري المصري منذ أن فعل ذلك في موسمي 2002-2003 و2003-2004.