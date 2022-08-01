تقرير سري من سواريش للخطيب بشأن الأهلي: صعوبات كبيرة في حصد أي بطولة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفع تقريراً كاملاً لإدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشأن الفريق، وذلك بعد 30 يوماً من توليه المسئولية الفنية للمارد الأحمر.

وكان سواريش قد تولى تدريب النادي الأهلي مطلع يوليو الماضي، وقاد الفريق الأحمر في 8 مباريات، بواقع مباراتين في كأس مصر، و6 مباريات في الدوري الممتاز.

وكانت البداية بالفوز على بتروجت ثم التعادل أمام الجونة، وبعدها فاز على فيوتشر برباعية نظيفة، وسقط أمام بيراميدز بثنائية، وخسارة جديدة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر 2021، ثم فاز على الجونة بهدفين، وعلى مصر المقاصة بهدف نظيف، ثم تعادل سلبيا أمام المقاولون العرب.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي، قوله إن سواريش أكد خلال التقرير الذي رفعه إلى رئيس النادي، والذي شمل حالة الفريق عندما تولى المسئولية الفنية خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للفريق، أن هناك مشكلات فنية كبيرة.

وأضاف المصدر أن التقرير شمل كل الأمور الخاصة بالفريق من قائمة لاعبين مصابين، وإصابات تعرض لها اللاعبين خلال المباريات الأخيرة، وحالة كل لاعب بمفرده، وأن الفريق يعاني من مشكلات كبيرة جدًا، قد لا تساعد على الفوز بأي بطولة هذا الموسم.

وأشار إىل ان التقرير شمل أمورًا غاية في الأهمية داخل الفريق الأول من حالة إجهاد عامة لأغلب اللاعبين خاصة الدوليين، بسبب ضغط المباريات، مما تسبب في سقوطهم لاعب بعد الآخر، وضغط مباريات بشكل غير طبيعي وخوض مباراة كل ثلاثة أيام.

وتابع أن التقرير شمل أيضاً وجود عدد كبير من اللاعبين كبار في السن، وعدم وجود لاعبين بدلاء على نفس مستوى الأساسيين في أكثر من مركز، مما جعل الأمور تزداد صعوبة ويقع الفريق في هذه النتائج المتراجعة.

ولفت المصدر إلى أن سواريش أوضح في تقريره أن الفريق يعاني من العديد من الأزمات، بعضها سببها الإجهاد، وعدم وجود لاعبين بجودة عالية، مؤكدًا أن الفريق سيواجه صعوبات كبيرة في حصد أي بطولة هذا الموسم، وضرورة العمل مُبكرًا للموسم الجديد للظهور بشكل جيد.

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق فاركو، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على ستاد الأهلي We السلام.