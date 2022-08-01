شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات تفصل الأهلى عن خط النهاية فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها مساء الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز. وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس عقب مباراة المقاولون العرب التى أقيمت السبت، وانتهت بالتعادل السلبي فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مباريات قوية الفترة المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز، ويترقب الجمهور الأحمر مباريات الفريق فى عمر المسابقة لتحديد مصيره فى الصراع على لقب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.





مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى بطولة الدوري الممتاز:الأهلى & فاركو..9 مساء الأربعاء 3 أغسطس على استاد الأهلى والسلام

الاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس



القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.