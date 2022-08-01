شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتصدر التصنيف العالمى للاسكواش للشهر الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر أغسطس الجارى، وحافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الثالث على التوالى، فيما جاء النيوزيلاندى بول كول فى المركز الثاني.

وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي، على تواجده فى التصنيف الثالث بعد تتويجه مؤخراً ببطولتي الجونة الدولية والعظماء الثمانية، وفى المركز الرابع حل البيروفي دييجو إلياس.

وتراجع محمد الشوربجي لاعب إنجلترا للمركز الخامس ليخرج من قائمة التوب 3 لأول مرة منذ 8 سنوات، ويأتي خروج الشوربجي من قائمة التوب 3 بعد إعلانه عن تحول انتمائه للعب باسم إنجلترا بدلاً من مصر فى بطولات الاسكواش، حيث خسر بعدها لقب بطولة موريشيوس أمام البيروفي دييجو إلياس، قبل أن يودع بطولة العظماء الثمانية من الدور نصف النهائي.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادي دجلة على تواجده في المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجي تواجده في المركز التاسع، كما استمر فارس الدسوقي في المركز العاشر.