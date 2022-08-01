شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يصل القاهرة فجر الثلاثاء لبدء مهام عمله مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصرى إلى القاهرة فجر غد، الثلاثاء، لبدء مهام عمله رسميًا مع الفراعنة. وسافر فيتوريا إلى الأراضي البرتغالية عقب إتمام تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتقديمه رسميًا لوسائل الإعلام الشهر الماضي، من أجل إنهاء بعض متعلقاته الشخصية.

وتابع فيتوريا خلال تواجده بالأراضي البرتغالية مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العرب بالمملكة العربية السعودية، وطلب تقريرًا مفصلًا عن بعض لاعبيه، كما كلف معاونيه بتسجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم رسميا تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات خلال مؤتمر صحفى أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ويأتى الجهاز المعاون له كالتالى:

أرنالدو تيكسيرا - مدرب عام