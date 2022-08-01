شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى: الطلائع سيطالب بحقه فى المشاركة بالكونفدرالية.. وبسام لن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، أن ناديه لن يفرط فى حقه بالمشاركة بالكونفدرالية الموسم المقبل بعد صعوده للمربع الذهبى. وقال العشرى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مش عارف ليه اتحاد الكرة استعجل فى إرسال أسماء الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم الجديد".

وأضاف العشرى، "لعبة الكراسى الموسيقية لا تزال مستمرة بين كل الفرق، فى ظل صعوبة المنافسة فى الأسابيع الأخيرة، فلماذا الاستعجال فى إرسال الأسماء".

وشدد المدير الفني للطلائع، "لن نفرط فى حقنا بالمشاركة فى الكونفدرالية بعد الوصول للمربع الذهبى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى، وسنطالب اتحاد الكرة بحقنا فى هذا الملف".

وتابع العشرى، "كل لاعبى الطلائع مرتبطون بعقود ممتدة لمدة موسمين أو ثلاثة، وتم حسم ملف بيع مهند لاشين لفيوتشر مبكراً ويتبقى فقط الثنائى محمد بسام وعلى الفيل اللذان كانا ينتهى تعاقدهما بنهاية الموسم الجارى، وطلبت تمديد تعاقد بسام وبالفعل جدد تعاقده معنا ليستمر فى تحقيق أهدافه ولن يرحل لأى فريق آخر بعد تمديد العقد رغم وجود مفاوضات معه من الزمالك".

وأضاف العشرى، "أهدافنا مستمرة وسنواصل السعي لها بتدعيمات جيدة ولن نوافق على رحيل عمرو السيسى أو مصطفى الزنارى وهذا بشكل نهائي ، وقطعنا شوط كبير في تمديد تعاقد على الفيل ليستمر معنا".

ويحتل الطلائع المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 11 مباراة وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 22.