شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. ريتاج إبراهيم لاعبة المصارعة: كان نفسى أكون مدرسة رياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجمة اليوم فى بره الملعب هى ريتاج إبراهيم لاعبة المصارعة.



ريتاج ابراهيم

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الشعر

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الكيك والبشاميل

من نجمك المفضل؟

آسر ياسين

من مطربك المفضل؟

أمير عيد



لاعبة المصارعة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مدرسة رياضيات.

لو بالكلام مش هارد ولو فى تطاول هستخدم العنف معاه.

لما تتعاكسى فى الشارع.. إيه بيكون رد فعلك؟

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

عبلة كامل.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

رياضى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟

صعب أسيبها عشان هى مصدر شغفى للحياة.