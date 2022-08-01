موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها مساء الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز. وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس عقب مباراة المقاولون العرب التى أقيمت السبت، وانتهت بالتعادل السلبي فى اللقاء المؤجل من الجولة 21 لبطولة الدوري.

موعد مباراة الاهلى وفاركو

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام فاركو

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة فاركو، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى وطاهر محمد طاهر إصابة فى العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وفاركووتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو الأربعاء المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.