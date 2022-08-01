شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يطمئن على حسين الشحات بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على الاطمئنان على حسين الشحات لاعب الفريق الذى أجرى مؤخراً جراحة فى غضروف الركبة بقطر.

وعقد سواريز جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، اطمأن منه خلالها على حالة حسين الشحات وترتيبات المرحلة المقبلة، والتى تتعلق بخوض اللاعب فترة تأهيل تصل لـ 8 أسابيع تقريباً قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وينضم حسين الشحات لقائمة المُصابين الطويلة في الأهلي والتى تضم لاعبين آخرين أبرزهم، عمرو السولية، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، عمار حمدي، صلاح محسن، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم.

ويختتم الأهلي مساء اليوم، الاثنين، استعداداته لمباراة فاركو المقرر لها مساء بعد غد، الأربعاء، في الدوري الممتاز والتى يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بالدوري بعد التعادل الأخير أمام المقاولون العرب سلبياً.