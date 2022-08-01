شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا لا يعرف الخسارة مع الزمالك أمام بيراميدز قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك مع بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المواجهة من المباريات الحاسمة لصراع الدورى، نظرًا لمنافسة الفريقين على اللقب.

ويقود محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك فريقه اليوم أمام بيراميدز وهى المواجهة الخامسة للفهد الأسمر أمام الفريق السماوى.

وواجه شيكابالا بيراميدز بقميص الزمالك فى 4 مباريات سابقة، لم يعرف خلالها طعم الهزيمة واكتفى بصناعة هدف ولكنه لم يسجل.

وشارك شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم في 14 مباراة بالدورى ونجح فى تسجيل هدف وصناعة آخر، بينما شارك في 5 مباريات بدوري الأبطال الأفريقى وصنع هدفا وحيدا.