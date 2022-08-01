شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب تاكيس جونياس أمام الزمالك قبل مباراة بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

وواجه جونيس المدير الفني لبيراميدز نادى الزمالك في 3 مباريات سابقة أثناء قيادته لوادى دجلة، حيث خسر مباراته الأولى أمام الزمالك بنتيجة 4-2 في الدور الأول لموسم 2018-2019 قبل أن يتلقى خسارة ثانية فى مباراة الدور الثاني بنتيجة 2-1.

وفى 2020 تعادل وادى دجلة بقيادة تاكيس أمام الزمالك بنتيجة 1-1.

ويعول اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، على خبرات عبد الله السعيد والقوة البدنية لرمضان صبحى وسرعات الخط الأمامي للفريق السماوي من أجل حسم اللقاء.