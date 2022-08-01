شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمزة الجمل مع الإسماعيلى قبل مواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فريق مصر المقاصة فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك على ملعبه بالإسماعيلية.

ونجح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ.

واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

لعب الدراويش خلال هذه الفترة 10 مباريات بمسابقة الدوري، فاز 5 تعادل 3 خسر 2، له 14 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 5 لقاءات.

كما حصل الإسماعيلي على المركز الثالث بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولي بعدما فاز على إنبي بركلات الترجيح، عقب الخسارة من غزل المحلة فى نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح أيضًا.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوم قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.