شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. مصر تهزم السنغال بهدف أيمن يونس فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر على نظيره السنغالى بهدف دون رد سجله أيمن يونس فى مثل هذا اليوم 1 أغسطس 1987 فى افتتاح دورة الألعاب الأفريقية بنيروبي.

وهى نفس النتيجة التى خسر بها الفراعنة أمام السنغال قبلها بعام فى افتتاح الأمم الأفريقية بالقاهرة، تشكيل المنتخب فى المباراة جاء مكونا من: ثابت البطل "الأهلي"، على شحاتة "المقاولون"، السيد يوسف "الترسانة"، محمد عمر "الاتحاد"، ربيع ياسين "الأهلي"، مجدى عبد الغنى "الأهلي"، شوقى غريب "المحلة"، عماد سليمان "الإسماعيلي"، أيمن يونس "الزمالك"، محمد رمضان "الترسانة"، جمال عبدالحميد "الزمالك".

وشارك كل من أحمد رمزى "الزمالك"، وإسماعيل يوسف "الزمالك" بدلا من شوقى غريب، وعماد سليمان على الترتيب.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.