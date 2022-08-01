شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك فى 12 مباراة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المواجهة من المباريات الحاسمة لصراع الدورى، نظرًا لمنافسة الفريقين على اللقب.

وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز مطلع الموسم الماضى فى صفقة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن رمضان من خريجى قطاع ناشئى الأهلى، ولعب معارًا للأحمر لمدة موسم ونصف من ناديه هيدرسفيلد تاون، وفضل تجربة بيراميدز عن البقاء مع الأهلى.

وسبق وخاض رمضان صبحى 12 مباراة ضد الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلى عام 2014، والملحوظ أن رمضان لم يهز شباك الأبيض من قبل خلال مبارياته السابقة مع الأهلى.

وكانت أول مباراة لرمضان صبحى ضد الزمالك يوم 28 يونيو 2014، وفاز الأحمر بهدف من نيران صديقة لأحمد توفيق، فيما كانت آخر مبارياته ضد الزمالك بقميص بيراميدز بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فيما لم يشارك اللاعب في مباراة الدور الأول للدوري هذا الموسم.