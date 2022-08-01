شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يفوز على بيراميدز 3-2 فى المواجهة الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التاسعة مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع بيراميدز فى مواجهة نارية بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، مثلما فعل فى الدور الأول، عندما التقى الفريقان فى أبريل الماضى بالجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى وانتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحرز أهداف الزمالك كل من أشرف بن شرقي وعمر السعيد وإمام عاشور فى الدقائق 2 و 45 و54 على التوالى، بينما أحرز هدفى بيراميدز على جبر وفخري لاكاي فى الدقيقين 12 و37 من عمر المباراة.