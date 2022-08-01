شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز فاركو يبدأ دراسة ثغرات الأهلى قبل مواجهة الأربعاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادى فاركو، بقيادة البرتغالى نونو الميدا، على دراسة مباريات النادى الأهلى وأحدثها مواجهته الأخيرة مع المقاولون العرب التى تعادل فيها سلبياً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمارد الأحمر قبل ملاقاته فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع فاركو لاستعادة الانتصارات في مباراة الأهلى بعد الخسارة التي تلقاها من طلائع الجيش بالجولة الأخيرة للدوري بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17.

ويستعيد فريق فاركو جهود نجمه محمد صبحى حارس المرمى فى مباراة الأهلى، بعد انتهاء الإيقاف، وغاب محمد صبحى عن تشكيل فاركو فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها بهدف دون رد بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة انبى بالجولة التى تسبقها.