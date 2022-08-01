شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: نتائج مباريات الدورى بالأمس تزيد صعوبة لقاء المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أحمد قناوى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على صعوبة مواجهة مصر المقاصة الليلة، مشيرًا إلى أن نتائج مباريات أمس بمسابقة الدوري العام ستزيد من صعوبة اللقاء.

ويستضيف الدراويش الفريق الفيومي فى السادسة والنصف مساء الاثنين على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر المسابقة المحلية.

وقال قناوي فى تصريحات للموقع الرسمى لناديه، "نتعامل مع المباراة بجدية كاملة ونسعى لاستكمال النتائج الإيجابية التى تحققت على مدار الجولات الماضية، فى ظل الدعم من قبل مجلس الإدارة والجماهير التى تساندنا بكل قوة وتؤازر اللاعبين بشكل مميز سواء داخل الديار أو خارجه “.

وأضاف قناوى، نتطلع لتحقيق الانتصار من أجل تحقيق مزيد من الهدوء، وهو ما سينعكس على حالة اللاعبين والفريق ككل بشكل إيجابي، ونعتبر المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس بهدف تحسين وضع الفريق وحصد مركز أفضل بجدول الترتيب“.

وعن ضغط المباريات فقد اختتم نجم الدراويش الأسبق فى جيل التسعينيات تصريحاته قائلا، "نتعامل وفق خطة تستهدف تخفيف الحمل التدريبي مع تجهيز جميع عناصر الفريق بعد إشراك مجموعة من اللاعبين مؤخرًا فى ودية أمام فريق الجبلين السعودي تحسباً للاستعانة بخدمات أى منهم حسب الحاجة الفنية".