الامارات | 1200 شخصية بارزة في منتدى العالم القادم للرياضات الإلكترونية بالسعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 شخصية بارزة في منتدى العالم القادم للرياضات الإلكترونية بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان "مؤتمر العالم القادم" والذي سيجمع قادة وخبراء قطاع الرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، على مدار يومي 7 و8 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض.

وستقام النسخة الأولى من المؤتمر العالمي في فندق Four Seasons، حيث سيقوم مجتمع الرياضات الإلكترونية بمناقشة آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع.

وسيشهد "مؤتمر العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

"مؤتمر العالم القادم" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز – أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – المستمرة حالياً وتمتد لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

وعلّق رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان على استضافة المملكة للمؤتمر قائلاً: "مؤتمر العالم القادم هو فرصة لرسم ملامح مستقبل أجندة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، ونقل صورة كاملة لنموه من خلال الجانبين الاستثماري والتعاوني. جميع المعنين بهذا القطاع يدركون أن هناك المزيد من المساحة للتطور والتقدم في هذا المجال الذي يعتبر أكبر من قطاعي الموسيقى والأفلام معاً، وعلى الرغم من معرفتنا بحجم النمو الكبير للألعاب الإلكترونية فإن الجانب الرئيسي يتمثل في كيفية التعاون سوياً لجعلها أفضل".

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