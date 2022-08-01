الامارات | 7 ميداليات حصاد منتخب كرة الطاولة في «غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ميداليات حصاد منتخب كرة الطاولة في «غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف المنتخب الوطني لكرة الطاولة ميداليتين فضيتين في ليوم الختامي لبطولة غرب آسيا المجمّعة لكرة الطاولة، التي استضافها الاتحاد الأردني لكرة الطاولة في صالة الأمير حمزة بمشاركة 12 دولة، ليرفع المنتخب رصيده الختامي إلى 7 ميداليات.

وحصل كل من عبدالله الحواي و منصور عبدالله على فضية غرب آسيا لزوجي الناشئين كما حقق علي الحواي فضية اخرى للإمارات في فردي الناشئين بعد خسارته في النهائي، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 4 ميداليات فضية وثلاث برونزيات.

وفاز يوسف الحواي بالميدالية الفضية في فردي تحت 11 سنة، إلى جانب الحصول على فضية الفرق في الفئة العمرية نفسها، وحصل كل من فريق تحت 15 و11 سنة على الميدالية البرونزية، كما فاز الزوجي المكون من محمد سعيد وراشد سعيد على برونزية تحت 11 سنة.

في المقابل، تأهل لاعب المنتخب الوطني للرجال عبدالله البلوشي، إلى نهائيات آسيا في تايلاند في سبتمبر المقبل.

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