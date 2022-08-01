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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على الأنباء التي تتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي، خاصة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2023.

كيف رد رئيس نادي برشلونة على الأنباء التي تتحدث عن إمكانية عودة ميسي؟

وتحدث لابورتا عن الأمر خلال مؤتمر تقديم مدافع برشلونة الجديد، جول كوندي، الاثنين وقال: "لن أعلق على هذا الأمر، لأن ميسي لاعب في باريس سان جيرمان".



وتابع: "سألوني عن الأمر في أمريكا، سنرى ما يمكننا فعله وعلينا أن نكون ملتزمين في التعامل مع ليو ووضعه الحالي".

وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، عقب فشل تجديد عقده بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في الصيف المقبل.

أكد المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يتمنى عودة نجم باريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرة أخرى لصفوف "البارسا".

ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة في تمديد عقده، نظرا للأزمة المالية التي كان يمر بها الفريق الكتالوني حينها.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، قبل المباراة الودية ضد نيويورك ريد بولز حيق قال في وقت سابق "أتمنى ألا ينتهي وقت ميسي في برشلونة".

وتابع "أعتقد أن ميسي يستحق فرصة ثانية، أتمنى عودته للفريق الكتالوني".

وأضاف "إذا كان السؤال هل أرغب في عودة ميسي أم لا؟ فالإجابة هي نعم".

وأكمل "عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى الفريق، ولكن ليس لهذا الموسم".

تصريحات تشافي سبقتها تصريحات أخرى لرئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والتي تحدث فيها دون دبلوماسية عن عودة محتملة لميسي للفريق الكتالوني، حيث قال "عودة ميسي طموح لدي كرئيس وأود أن يحدث ذلك، لقد كنت أحد المسؤولين عن تلك النهاية (رحيل ميسي) التي أعتبرها مؤقتة".

وأكد أن "مرحلة ميسي في البارسا لم تنته كما أردنا جميعا، لقد انتهت مشروطة بأسباب اقتصادية ولدينا دين أخلاقي، وفي هذا السياق نود أن ينهي مسيرته بقميص برشلونة وأن تصفق له الجماهير في الملعب (كامب نو)".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وحينها سيبلغ من العمر 36 عاما.

أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا عن رغبته في رؤية نجم النادي السابق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ينهي مسيرته "بقميص البارسا"، حسب تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية الجمعة.

وأوضح رئيس النادي الكاتالوني أنها مجرد أمنية وأنه "لم تتم مناقشة أي شيء" في معرض رده الخميس في نيويورك على ما أوردته وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي، أن مدرب برشلونة تشافي هرنانديس طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني إلى صفوف بلوغرانا.

وأوضح لابورتا أن "مرور ميسي في برشلونة لم ينته كما كنا نتمنى جميعا"، مشيرا بشكل خاص إلى "الأسباب الاقتصادية" التي أدت إلى رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2021 بعد 16 عاما قضاها في إسبانيا.

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة مدين معنويا لليو ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة ووسط التصفيق له في جميع الملاعب وأين ما ذهب".

وتابع "كنت مسؤولا أيضا عن هذه النهاية. نهاية مؤقتة لانني أعتقد أننا سنحول هذه الأمنية إلى حقيقة".

وعاش ميسي البالغ 35 عاما المنتقل إلى باريس سان جيرمان قبل عام بعد رحيله عن برشلونة وهو يبكي، موسما أول معقدا في باريس، بتسجيله 11 هدفا في 34 مباراة، بعيدا عن معاييره المعتادة مع النادي الكاتالوني. ويبقى عام واحد في عقده مع النادي الباريسي، مع سنة إضافية اختيارية.