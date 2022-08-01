شوبير: 3 سيناريوهات لحل أزمة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن 3 سيناريوهات بشأن تعامل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع ملف الفرق المصرية التي ستشارك في النسخة المقبلة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت إف إم" صباح اليوم الإثنين، إن "السيناريو الأول هو اعتماد الترشيحات المقدمة من جانب اتحاد الكرة بمشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد احتلال الفريقين المركزين الأول والثاني في جدول الدوري بعد نهاية منافسات الدور الأول، على أن يشارك بيراميدز وفيوتشر بالكونفدرالية بعد احتلال المركزين الثالث والرابع بنفس المرحلة".

وأضاف الإعلامي أن السيناريو الثاني يتمثل في اعتراض الاتحاد الأفريقي على ترشيحات الجبلاية، والتأكيد على أن التصنيف يجب أن يكون وفقا لجدول ترتيب الدوري المصري بنهاية شهر يوليو، وفي هذه الحالة يكون الزمالك وبيراميدز من يشاركان بدوري أبطال أفريقيا، ويلعب الأهلي بالكونفدرالية.

وتابع شوبير أن السيناريو الثالث يتمثل في قلب الاتحاد الأفريقي الطاولة على الجميع وفتح ملف تراخيص الأندية ودراسة تلك التراخيص لتحديد أسماء الفرق المصرية المشاركة بدوري الأبطال والكونفدرالية.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قد طالبت، في بيان رسمي، بمشاركة الفريق بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، بعد تواجد الفريق في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة، بعد انتهاء شهر يوليو، وهو موعد إرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة ببطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.