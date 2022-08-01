شوبير يفجر مفاجأة: بيراميدز تحرك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدعم من مسئول سابق

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل في ملف مطالبة إدارة نادي بيراميدز للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن ذلك جاء بدعم من مسئول سابق في اتحاد الكرة.

وقال شوبير، خلال تقدديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم"، إن "اتحاد الكرة أعلن منذ 29 يونيو الماضي أن نتائج الدور الأول وجدول الترتيب عقب تلك المرحلة هو من يحسم موقف الفرق المشاركة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وأضاف الإعلامي: "رغم ذلك الاتفاق إلا أن مسئولاً سابقاً باتحاد الكرة أكد لإدارة بيراميدز ضرورة التحرك وتقديم شكوى لتواجدهم في المركز الثاني بنهاية شهر يوليو".

وتابع شوبير أن هذا المسئول "أكد لنادي بيراميدز أنه سيتحرك لتفعيل تلك الشكوى وإيجاد صدى لها داخل الاتحاد الأفريقي".

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بياناً رسمياً، أمس الاحد، شدد فيه هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، على أن اتحاد الكرة ظلم بيراميدز من خلال إصدار قراره المبكر بإرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا وترشيح بيراميدز للكونفدرالية، رغم أنه ضمن المركز الثاني بنهاية المدة القانونية، مشيرا إلى أنه لابد وأن يراجع اتحاد الكرة قراره وترشيحاته للكاف، وإلا فإن النادي كل الخيارات متاحة أمامه للتصعيد من أجل استعادة حقوقه المهدرة.