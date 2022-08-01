فان دايك: جدل تجديد العقد أثر على مستوى صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يعتقد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن مستوى المصري محمد صلاح، زميله في الفريق، تأثر بالحديث عن تجديد عقده بنهاية الموسم الماضي.

وقدم صلاح أداءً مذهلًا في النصف الأول من الموسم الماضي، لكن مستواه تراجع في النصف الثاني من الموسم بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون يناير الماضي.

وأثير الكثير من الجدل حول مستقبل صلاح مع ليفربول، خصوصًا أن عقده القديم كان ينتهي في صيف 2023، لكن النجم المصري أغلق أبواب التكهنات بتجديد عقده.

وافتتح صلاح موسمه الجديد بقيادة ليفربول للتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي (3-1) يوم السبت الماضي، حيث تألق "مو" وأحرز هدفًا، وصنع آخر.

ورفع صلاح عدد ألقابه مع ليفربول إلى 7، حيث تمكن قائد منتخب مصر من الفوز بأي بطولة شارك فيها مع الريدز.

وقال فان دايك، في تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو"، "أعتقد أن محمد صلاح أظهر مستوى جيدًا خلال المواسم الثلاثة الماضية، إنه تحت المجهر طوال الوقت، لقد صنع ذلك بنفسه، هو لاعب جيد ويتمتع بالاستمرارية في رأيي".

وأضاف المدافع الهولندي "في نهاية الموسم الماضي، ربما من أبريل الماضي وحتى النهاية، كانت هناك أحاديث كثيرة حول عقد محمد صلاح مع النادي، كلنا بشر، وقد نتأثر بذلك للأسف".

واختتم حديثه بالقول "لكن الآن حُسم كل شيء، وأصبح صلاح يلعب بذهن صافٍ، هو سعيد لوجوده هنا، وأعتقد أيضًا أن الجميع سعداء بوجوده".