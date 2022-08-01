قبل مباراة الموسم.. الزمالك وبيراميدز لا يعرفان الخسارة في أيام "الإثنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يمثل يوم الإثنين "فألًا حسنًا" للزمالك وبيراميدز قبل مواجهتهما المرتقبة مساء اليوم في قمة الدوري المصري الممتاز، إذ لم يسبق أن خسر أي من الفريقين في ذلك اليوم بكل البطولات منذ بداية الموسم الجاري.

ويستضيف الزمالك نظيره بيراميدز عند تمام الساعة 09:00 مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة في قمة الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وستحدد مباراة اليوم بنسبة كبيرة شكل المنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل الزمالك الصدارة برصيد 63 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني، قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

وخاض الزمالك هذا الموسم 3 مباريات بكل البطولات في أيام الإثنين، فيما لعب بيراميدز مباراتين، ولم يتعرض أي منهما للخسارة.

وتعادل الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لمثله في الجولة الخامسة من الدوري، فيما فاز على الجونة بنتيجة 2-1 في الجولة 12 من المسابقة نفسها.

كما تعادل الزمالك بنتيجة 1-1 مع الداخلية في الوقت الأصلي من مباراتهما في دور الـ32 للنسخة الجارية من كأس مصر، قبل أن يحسم الفريق الأبيض تأهله في الوقت الإضافي.

أما بيراميدز ففاز في يوم الإثنين على إيسترن كومباني بثلاثية في الجولة الخامسة من الدوري.

ثم انتصر الفريق السماوي على لا فيينا إف سي بهدف في دور الـ32 من النسخة الجارية لبطولة كأس مصر.

فهل يحافظ الزمالك وبيراميدز على سجلهما خاليًا من الهزائم في مباريات الإثنين هذا الموسم، أم يتعرض أحدهما لأول خسارة؟.