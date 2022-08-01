مصدر لمصراوي: الحضري يحصل على دور مع المدرب الجديد للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر في اتحاد الكرة أن عصام الحضري سيكون أحد عناصر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي مع البرازيلي روجيريو ميكالي، المتوقع أن يتولى المهمة قريبا.

وكان مراسل الخليج 365 علم في وقت سابق أن ميكالي، بطل أولمبياد 2016 مع منتخب البرازيل، يتصدر قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر الأولمبي.

وقال مصدر باتحاد الكرة، رفض الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لمصراوي إن ميكالي طلب تعيين مدرب عام ومحلل أداء ومخطط أحمال أجانب، بجانب مساعد مصري وعصام الحضري مدربا للحراس.

جدير بالذكر أن كايو ميكالي، وكيل أعمال المدرب المخضرم، قال في تصريحات لمصراوي إن هناك "أخبار سعيدة" يتوقع الإعلان عنها قريبا، بخصوص تولي مدرب البرازيل السابق مهمة تدريب منتخب مصر الأولمبي.