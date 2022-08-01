مرتضى منصور لجماهير الزمالك: اللاعبون لا يحتاجون للتحفيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كذّب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، كل ما قيل حول دخول محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وأحمد سيد "زيزو"، ثنائي الفريق، في مشادة خلال التدريبات، مشددًا على أن لا أحد في مجلس القلعة البيضاء يعلم هوية الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة الزمالك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين "ليس لدينا لاعبين "قليلي الأدب"، كل ما قيل عن مشادة شيكابالا وزيزو ومحمود علاء في التدريبات كذب، ولم يحدث".

وأضاف "أقول لجماهير الزمالك إن لاعبي الفريق لا يحتاجون لمن يحفزهم الآن، هم أبطال، ولديهم مدرب بطل، لأن التحفيز الزائد عن الحد أحيانًا يعطي نتيجة عكسية".

وأوضح رئيس الزمالك "معظم ما يقال عن الصفقات الجديدة غير صحيح، لن أعلن أي صفقات إلا بعد نهاية الموسم، ولا أحد في مجلس الإدارة يعلم شيئًا عن الصفقات، زمن الفوضى انتهى".

وكان منصور أعلن في وقت سابق أنه حصل على توقيع 9 لاعبين في مراكز مختلفة استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لاستضافة بيراميدز على ستاد القاهرة مساء اليوم في قمة الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق مختلف، أكمل مرتضى منصور "الزمالك سيكون أول نادٍ في مصر لديه ستاد باسمه، وهذا حلم كل الزملكاوية".

وأشار مرتضى منصور إلى أن نجله أحمد، عضو مجلس الإدارة، تعاقد مع "أقوى لاعب طائرة إسباني في التاريخ"، حسب وصفه، مضيفًا أن النادي سيعلن عن الصفقة فور وصول اللاعب إلى مصر.