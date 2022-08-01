تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، في قمة الجولة 28 من دوري we المصري.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

الزمالك يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز في الوصافة.

وعلم مراسل يلا كورة أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، استقر على تشكيل الفريق الأبيض أمام بيراميدز، وجاء كالتالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: سيد عبد الله "نيمار" - محمد أشرف "روقا" - محمد عبد الغني - أحمد فتوح.

خط الهجوم: إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري.