رابطة الدوري الإسباني تشكر الأهلي بعد تدريس مناهجه

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت رابطة الدوري الإسباني الشكر إلى النادي الأهلي، بعد تدريس مناهجه ضمن برنامج رابطة الدوري الإسباني "ماجستير إدارة الأعمال لاليجا".

وكانت رابطة "الليجا" أعلنت قبل أيام عن تدريس مادة النادي الأهلي تحت عنوان "نادي القرن في أفريقيا والأنجح في المنطقة والشرق الأوسط"، بوجود محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بين المحاضرين.

ونشرت رابطة الدوري الإسباني تغريدة عبر حسابها الرسمي باللغة العربية على موقع "تويتر"، قالت فيها: "مادة رائعة ودسمة أفادت طلابنا، شكرا النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا، شكرا محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب، نتطلع لرؤيتكم ثانيا في برنامج ماجيستير الدورة المقبلة".

جدير بالذكر أن برنامج ماجيستير إدارة الأعمال من رابطة الدوري الإسباني يركز على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، بمشاركة كبار المتخصصين في صناعة الرياضة على مستوى العالم.