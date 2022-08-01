اتحاد الكرة يكشف عن إقامة معسكر خارجي لمنتخب الشباب استعداداً لتصفيات آسيا



المنامة - ياسر ابراهيم -

كشف الاتحاد اليمني لكرة القدم، عن ترتيبات لإقامة معسكر خارجي لمنتخب الشباب استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تستضيفها لاوس بعد شهر ونص من الآن.



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لرئيس الاتحاد، أحمد صالح العيسي، مع بعثة المنتخب الوطني للشباب، أشاد فيها بالمستوى الذي قدموه خلال بطولة كأس العرب للشباب في السعودية.



وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب، محمد مهيم في بيان نشره في صفحة الاتحاد، أن الشيخ العيسي وجه رئيس البعثة أحمد الشرفي بالترتيبات لأداء العمرة لجميع أفراد البعثة، كما قدم حافزاً مالياً لجميع أفراد البعثة.



وكان المنتخب الوطني للشباب قد فشل في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة في السعودية، بعدما خسر أمام نظيره السعودي في مباراة ربع النهائي بضربات الترجيح (3ـ 1)، بعد تعادلهما سلبياً في الوقت الأصلي للمباراة.

