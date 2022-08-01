بيراميدز يختبر صدارة الزمالك في قمة الدوري المصري.. تعرف على القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وغيابات الفريقين

الشارقة - اميمة ياسر -

يترقب عشاق الكرة المصرية المباراة المقبلة بين الزمالك وبيراميدز، في القمة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مواجهة الزمالك وبيراميدز من المباريات الحاسمة لصراع الدوري هذا الموسم، نظرًا لمنافسة الفريقين علي اللقب.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز على جبر وفخرى لاكاى.

الزمالك و3 غيابات

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم بمعنويات عالية بعد تخطيه عقبة فيوتشر، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضى على ستاد "الأهلى وي السلام"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويفقد الزمالك جهود 3 من لاعبيه خلال مباراة بيراميدز بسبب الإصابة، وهم عمر السعيد المهاجم، وسيف جعفر لاعب الوسط، والسيد عطية الحارس البديل لمحمد عواد.

بيراميدز وصفوف مكتملة

على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز لاستمرار سلسلة انتصاراته والتي كان أخرها الفوز علي البنك الأهلي بهدف دون رد.

ويخوض بيراميدز مباراته أمام الزمالك بصفوف مكتملة، بعد عودة الثنائي فخر الدين بن يوسف المهاجم من الإيقاف، ووليد الكرتي لاعب الوسط من الإيقاف، وتأكد سلامة إبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل عبر "أون تايم سبورتس" في وجود باقة من كبار نجوم التحليل.

ترتيب الفريقين

ويدخل الزمالك مباراة بيراميدز محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.

تشكيل بيراميدز المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

تشكيل الزمالك المتوقع

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – محمد عبد الغني – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري