شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحتفظ بصدارة التصنيف العالمى للاسكواش للشهر الخامس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أغسطس الجارى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادى دجلة، وتراجعت سلمى هاني مركزاً لتحتل التصنيف التاسع.

فيما تقدمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس 3 مراكز دفعة واحدة لتحتل التصنيف رقم 11، وتقترب من اقتحام قائمة التوب 10.